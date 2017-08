"Jij bent de beste ter wereld", of hoe Mourinho het ego van Lukaku en zijn ploegmaats bespeelt

Kristof Terreur

8/08/17 - 08u40

Een topspits. Een grote persoonlijkheid. Een intelligente speler. Aldus sprak José Mourinho de voorbije weken over Romelu Lukaku. Op zijn manier pompt 'The Special One' het ego van zijn miljoenenkoop op. Als het even moet, noemt hij hem straks ook één van de besten ter wereld. Tot Lukaku het zelf gaat geloven.

© getty.

Niet zaakwaarnemer Mino Raio­la, wiens portefeuille er nochtans alle baat bij had. Niet maatje Paul Pogba, die niet ophield hem een transfer naar United aan te praten en zichzelf op sociale media uitgaf als 'AgentP'. Toen Lukaku tien dagen geleden in Washington werd gevraagd wat uiteindelijk de doorslag gaf in zijn keuze tussen Man United en jeugdliefde Chelsea, wees 'Big Rom' in de richting van José Mourinho.



"Paul (Pogba) en ik waren samen op vakantie, maar op 't eind van de dag moest ik mijn eigen keuzes maken. Het gesprek met de trainer overtuigde mij nog het meest van allemaal. Zijn plannen om deze club herop te bouwen, zijn visie. En natuurlijk dat hij liet voelen dat hij er mij absoluut bij wou."



Het was ergens in New York, op Fifth Avenue, dat Lukaku's gsm plots rinkelde. Aan de andere kant van de lijn hing Mourinho. Vrienden, die samen met Lukaku door de straten slenterden, herinneren zich nog altijd hoe dat ging. Toen ze hem 'Yes, boss! Okay, boss' hoorden zeggen, wisten ze met wie hij aan telefoneren was.



