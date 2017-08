Mata (Manchester United) staat 1 procent van jaarsalaris af aan goede doel

Door: redactie

Juan Mata zal een procent van zijn jaarsalaris afstaan aan het goede doel. In een vrijdag gepubliceerde column voor The Players' Tribune roept de Spaanse middenvelder van Manchester United alle profvoetballers om op zijn voorbeeld te volgen.

"Ik wil iets teruggeven aan de sport die mij naam en faam heeft bezorgd. Daarom geef ik vanaf dit seizoen 1 procent van mijn jaarsalaris aan Common Goal. Dat is een fonds opgericht door de gelauwerde NGO streetfootballworld ten voordele van wereldwijde voetbalprojecten. Het is een klein gebaar dat de wereld kan veranderen", verklaarde Mata, die jaarlijks zo'n 7,8 miljoen euro verdient. "Ik roep mijn collega's op hetzelfde te doen. Op lange termijn hoop ik dat een procent van de inkomsten van de hele voetbalindustrie naar voetbalprojecten kan gaan."



Mata, bij ManU een ploeggenoot van Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini, wil in eerste instantie een "Common Goal Starting XI" uit de grond stampen. Die ploeg zal uit elf spelers bestaan die het voorbeeld van de 29-jarige Spanjaard volgen.