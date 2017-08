Chelsea-coach Conte ontkent transfer van Hazard naar Barcelona: "Dat zijn maar geruchten"

Door: redactie

4/08/17 - 20u06

© reuters.

Chelsea-coach Antonio Conte heeft op een persbabbel in Cobham de geruchten over een transfer van Eden Hazard naar Barcelona de kop ingedrukt.

Na de recordtransfer van Neymar naar PSG is Barça op zoek naar een vervanger voor de Braziliaanse winger. Volgens de Britse geruchtenmolen zou de Spaanse topclub zijn zinnen gezet hebben op Rode Duivel Eden Hazard. "Dat zijn maar geruchten", ontkende Conte een mogelijke transfer. "Eden kijkt ernaar uit het seizoen bij Chelsea te starten. We proberen spelers te kopen, niet te verkopen. Anders komen we in de problemen voor volgend seizoen."



Eden Hazard herstelt nog steeds van zijn enkelblessure en zal de eerste speeldagen van de Premier League missen. Landskampioen Chelsea trapt zondag zijn seizoen af met een prestigeduel tegen bekerhouder Arsenal om de Community Shield, de Engelse Supercup. In aanloop naar de Londense stadsderby op Wembley lichtte Conte al een tipje van de sluier op over de kansen op een basisplaats voor Michy Batshuayi. Chelsea versterkte zich immers met de Spaanse aanvaller Alvaro Morata.



"Het is mogelijk dat ik ze allebei opstel. Door de blessures van Hazard en Pedro heb ik weinig andere opties. Morata wil als diepe spits spelen, maar met zijn capaciteiten kan hij ook als nummer 10 uit de voeten", zei de Italiaanse coach.