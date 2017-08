Oulare: "Voor mijn eerste training bij Watford vroeg de coach naar mijn naam. En welke positie ik speelde"

Door: Stijn Joris

3/08/17 - 09u58

© photo news.

Obbi Oulare (21) hoopt zichzelf opnieuw uit te vinden op de Bosuil. De bonkige aanvaller verdween een tijdje uit beeld, maar leerde naar eigen zeggen uit zijn fouten. Antwerp kan er maar wel bij varen.

De keuzes die Oulare de voorbije twee jaren maakte, waren niet altijd even gelukkig. Hij verloor veel tijd. Eerst bij Watford. "Club Brugge had twee nieuwe spitsen gehaald en dat was voor mij het signaal dat ik niet veel zou spelen. Mogi Bayat, die op dat moment niet eens mijn makelaar was, kreeg een mandaat om mijn transfer te doen. Het ging allemaal snel. Op vijf, zes uur was alles geregeld. Achteraf bekeken zou ik die keuze nu niet meer maken en bij Club gebleven zijn, maar de Premier League was altijd al mijn droom.



Alleen heb ik wel geleerd om voortaan eerst met de trainer te praten. Hij (Quique Flores red.) rekende niet echt op mij en dat had ik al van bij de eerste training begrepen toen hij vroeg wat mijn naam was en op welke positie ik speelde. Het werd een lang seizoen want doordat ik voor Club én Watford had gespeeld, kon ik in januari niet worden uitgeleend. Ik moest elke week trainen en wist toch dat ik niet zou spelen. Dat woog best op me. Het was moeilijk om elke dag voluit te gaan. Ik heb wel van de Premier League kunnen proeven, maar enkel het voorgerechtje."



