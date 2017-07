Mourinho: "Fellaini naar Galatasaray? Ze maken meer kans om mij vast te leggen dan hem"

Kristof Terreur

Zo graag ziet José Mourinho Marouane Fellaini dus. Gevraagd naar de interesse van Galatasaray, fel opgeklopt door de Turkse pers, antwoordde The Special One op zijn manier: "Het is makkelijker voor Galatasaray om mij vast te leggen, dan Marouane. Dus als ze een trainer zoeken, kunnen ze altijd eens proberen. Ze maken kans. Maar Marouane? Vergeet het. Hij is te belangrijk voor mij."

Dit weekend had Cenk Ergun, de sportief directeur van Galatasaray, in de Turkse pers gezegd dat er gesprekken liepen met Fellaini over een contract van vier jaar: "We praten met hem, staan dicht bij een akkoord en als we hem vast kunnen leggen, gaan we niet meer voor N'Diaye (Villarreal). We hebben een speler zoals Fellaini nodig." Onderhandelingen die nergens bevestigd werden. Galatasaray nam in ieder geval geen contact op met United en Mourinho stelt zijn veto. Van een transfer is geen sprake.



Ondertussen trok Man United met Nemanja Matic wel een extra concurrent aan. Op Old Trafford wordt de middenvelder can Chelsea herenigd met José Mourinho. United betaalt zo'n 45 miljoen euro. Dat bedrag kan met bonussen oplopen tot 50 miljoen. Matic wilde niet bijtekenen bij kampioen Chelsea en weigerde de voorbije weken met de groep te trainen.



Fellaini scoorde vandaag in de oefenpartij bij Valerengen (0-3). Net als Romelu Lukaku (zie onderstaande video's). Die scoorde na rust bij zijn eerste balcontact: een rake kopbal.