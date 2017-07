Chelsea-coach Antonio Conte verliest "twee à drie kilo" per match

Door: redactie

29/07/17 - 14u00

© getty.

Dat Chelsea-coach Antonio Conte de wedstrijden van zijn team intensief beleeft, is geen geheim. Maar die hyperactieve stijl eist zijn tol. "Na de match voel ik me een wrak", geeft de 47-jarige Italiaan toe.

"Ik denk dat ik tijdens een partij twee à drie kilo kwijtspeel", vertelde Conte zaterdag in Singapore waar Chelsea momenteel een oefencampagne afwerkt. "Ik steek veel passie in mijn coaching, en probeer dat over te brengen op de spelers. Maar dat vreet energie, en ik weet dat het in de toekomst erg moeilijk wordt om op die manier voort te doen. Misschien moet ik dan wat meer op de bank gaan zitten."



Conte was de laatste jaren erg succesvol als coach. Zo kroonde de Italiaan zich vorig seizoen bij zijn debuut in Chelsea onmiddellijk tot landskampioen. En in een verder verleden leidde Conte Juventus drie jaar op rij (2012, 2013 en 2014) naar de Italiaanse titel.



Chelsea speelt vanmiddag een duel om de International Champions Cup in Singapore. Tegenstander is het Italiaanse Inter.