"De kooplust van de Engelse voetbalclubs is onhoudbaar"

Door: redactie

26/07/17 - 14u59

© getty.

De grenzeloze kooplust van clubs uit de Premier League op de transfermarkt is onhoudbaar. Dat zegt een kritische voorzitter Daniel Levy van Tottenham Hotspur, de Londense club die nog geen speler kocht in de huidige transferperiode.

"We hebben de plicht de club fatsoenlijk te leiden. Als ik zie wat andere clubs uitgeven aan nieuwe spelers, vraag ik me af of dat vol te houden is. Je kunt niet ongestraft 200 miljoen euro meer uitgeven dan er binnenkomt.''



De Spurs verkochten rechtsachter Kyle Walker voor 45 miljoen pond (50 miljoen euro, red.) aan Manchester City, maar een aankoop heeft de nummer twee van afgelopen seizoen nog niet gedaan. "Omdat we nog geen speler hebben gevonden die we willen kopen of ons kunnen veroorloven te kopen'', aldus Levy.