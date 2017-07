Duivelse spitsen blijven vlot scoren: ontketende Batshuayi maakt twee heerlijke goals tegen Arsenal

Thomas Lissens

video De komst van Alvaro Morata naar Chelsea werkt duidelijk inspirerend voor Michy Batshuayi. De 23-jarige Rode Duivel nam het vandaag in het Vogelneststadion in Peking met Chelsea op tegen Arsenal en de spits vond twee keer de weg naar doel. Het werd uiteindelijk 0-3.

Nadat Willian in minuut 40 de score had geopend in het oefenduel, verdubbelde Batshuayi twee minuten lager de score. 'Batsman' werd op de rand van de zestien aangespeeld door Kanté, draaide fluks weg van Mertesacker en legde het leer kurkdroog met zijn linker voorbij Ospina in de verste hoek. De felicitaties van zijn ploegmaats nam de ex-spits van Standard en Marseille gretig in ontvangst.



En dat mocht de spits vier minuten na rust nog eens doen. Alonso zette zich knap door op links en de Spanjaard legde het leer breed naar Batshuayi, die -alweer met zijn linker- Ospina kon verschalken. De bal verdween heerlijk in de bovenhoek en de decibels in Peking gingen met een stevige ruk de hoogte in. 0-3 was ook de eindstand.



Wachten op nieuwkomers

Bij Chelsea startte ook Thibaut Courtois in de basis. De Limburger moest amper in actie komen en stond bij de rust zijn plaats af aan nieuwkomer Willy Caballero. Batshuayi ging na 71 minuten naar de kant. Nieuwkomers Tiemoué Bakayoko en Alvaro Morata kwamen nog niet in actie en Rode Duivel Eden Hazard herstelt nog van zijn enkelblessure.



Arsenal-trainer Arsène Wenger stuurde nagenoeg zijn sterkste basisploeg -met Lacazette in de spits - de wei in, maar de Fransman heeft duidelijk nog wat werk op de plank liggen.