Zlatan is coming back: Drie maanden na ingrijpende knieoperatie zit Ibrahimovic alweer in het krachthonk



22/07/17



video Het is algemeen geweten dat Zlatan Ibrahimovic geen watje is, maar wat de 35-jarige Zweed nu uit zijn indrukwekkende lichaam sleurt is ongezien. Ibrahimovic revalideert na een zware operatie aan de knie ten gevolge van een gescheurde kruisband. Amper drie maanden na zijn noodlottige blessure, zit de aanvaller zich intussen alweer af te beulen in het krachthonk.