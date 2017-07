Deze Rode Duivel is er zeker van: "Lukaku zal 20 tot 25 goals per seizoen maken"

Kristof Terreur

21/07/17 - 23u30 Bron: HLNinEngeland

Eerst Vincent Kompany, nu ook Kevin De Bruyne. De Rode Duivels nemen voor mekaar op, zelfs als ze voor de stadsrivaal spelen. Zo zegt De Bruyne over Romelu Lukaku: "Hij gaat bij United 20 tot 25 goals maken. Dat spreekt voor zich."

Lukaku is een thema. In Manchester, maar ook in Houston. Voor de oefenmatch tussen Man United en Man City in de VS werd Vincent Kompany als gepolst naar zijn mening, erna mocht Kevin De Bruyne zijn gedacht zeggen over de voorlopig duurste transfer deze zomer. En ondanks het feit dat Lukaku voor rivaal United speelt, hield de middenvelder van Man City zich niet in. "Ik denk dat hij het erg goed zal doen", zei De Bruyne. "Iedereen kent zijn kwaliteiten. Hij zal doen waar hij goed in is. Er wordt veel gepraat over de toptransfers. Mensen lachen met hem en met andere spelers op sociale media. Je weet dat het er is, maar je moet het negeren. Gewoon voort je job doen. Ik denk dat hij 20 tot 25 goals zal maken voor United per seizoen. Dat spreekt voor zich. Kijk naar zijn doelpuntenratio. Dat is ongelooflijk. Hij is één van de beste spelers in de wereld en hoe oud is hij: 24? Op zijn leeftijd mag je dat zeggen. Natuurlijk heeft hij zijn stijl. Vergelijk hem niet met Messi, maar hij is een grote, sterke gast en hij kan fantastisch goed zijn."