Thibaud Verlinden (zoon van) tekent eerste profcontract bij Stoke City

DM

20/07/17 - 16u49 Bron: Belga

© Sport Image.

Thibaud Verlinden heeft een contract voor vijf seizoenen ondertekend bij Stoke City. Dat bevestigt het team uit de Premier League op de clubwebsite.

De 18-jarige jeugdinternational, zoon van voormalig Club Brugge-doelman Dany Verlinden, is sinds 2015 verbonden aan Stoke. De flankspeler voetbalde er bij de U18 en U23, maar kwam nog niet in actie voor de eerste ploeg.



Mark Hughes, coach van The Potters, is op de teamwebsite lovend over de jonge Belg. "Thibaud is ontegensprekelijk een van de grootste jonge talenten met wie ik al heb gewerkt in mijn carrière als manager. Hij heeft nog veel progressiemarge maar we hebben al van dichtbij kunnen zien over hoeveel talent hij beschikt. Het feit dat we hem in de kern van de A-ploeg opnemen voor het seizoen 2017-2018, bewijst dat we geloven dat hij een rol kan spelen op dit niveau."



Stoke City beëindigde het afgelopen seizoen in de Premier League op de dertiende plaats. Met aanvaller Julien Ngoy heeft het team nog een tweede Belg in zijn A-kern.