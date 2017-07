Kompany neemt het op voor Lukaku: "Ondanks de kritiek blijft hij gewoon scoren"

Kristof Terreur

De aanvoerder blinkt weer. Vincent Kompany nam vanmiddag in Houston met een brede glimlach plaats langs Pep Guardiola. Morgen oefent Man City in de VS tegen Man United. Oog in oog dus met miljoenenaanwinst Romelu Lukaku. "Romelu? Die heeft een geweldige kwaliteit: zijn drang om te scoren."

In de bakoven in Texas staat donderdagnacht de Manchester Derby op het programma. Eén van de vele prestigieuze wedstrijden die de komende weken in de Verenigde Staten worden gespeeld, onder de vlag van de International Champions Cup. Manchester City, met Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, nemen het op tegen Man United, de club van Marouane Fellaini en sinds kort ook Romelu Lukaku. En natuurlijk kreeg Kompany, als trotse aanvoerder naast Guardiola op de persconferentie, een vraag over de miljoenenaanwinst van de stadsrivaal voor de voeten gegooid. "Romelu heeft één geweldige kwaliteit", zei de Rode Duivel. "En dat is zijn drang om te scoren. Heel veel mensen hebben de voorbije jaren commentaar op Romelu gegeven. Hij heeft veel kritiek moeten slikken. Maar zijn grote sterkste is dat hij in zichzelf is blijven geloven. De kracht om altijd en overal te scoren. Constant die drive hebben. Daarom heeft Man United hem, denk ik, ook gekocht. En dat zullen ze ook van hem terugkrijgen. Ze hebben een goeie speler aan hun elftal toegevoegd. Een transfer die de titelstrijd alleen nog maar intenser zal maken." Lees ook Lukaku debuteert voor Man United: geen goal, wel winst

