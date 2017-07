Pedofiele voetballer vreest dat "hij de keel gaat overgesneden worden" en wil naar andere gevangenis

YP

17/07/17 - 10u49 Bron: Daily Mail

Een kwestie van leven of dood: volgens Daily Mail wil Adam Johnson overgeplaatst worden van gevangenis. In 2016 werd de voormalige speler van Sunderland en Manchester City veroordeeld tot een celstraf van zes jaar nadat hij seks had met een meisje van 15. Zij deelde hun conversaties via WhatsApp met de buitenwereld waarna de nu 30-jarige Johnson dus achter de tralies vloog en daar voelt hij zich nu allerminst nog veilig. Zijn celmaat verwittigde hem immers dat een bende in de gevangenis van Moorland (Yorkshire) hem de "keel wil oversnijden" en nu is Johnson dus doodsbang. Een bron bij de Britse gevangenis bevestigde het nieuws ook in de pers. Om zijn veiligheid te garanderen, vertoeft Johnson momenteel in isolement.



Van de 1.000 gevangenen in Moorland, zijn er 340 seksuele delinquenten.