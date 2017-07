Mourinho over Lukaku: "We zijn altijd close gebleven"

Kristof Terreur

José Mourinho verwacht maar één zaak van Romelu Lukaku: "Goals". Op zijn eerste persconferentie van het seizoen ging The Special One wat dieper in op de transfer en ook zijn relatie met de Rode Duivel. "Er is nooit iets blijven hangen. We zijn altijd close gebleven." Mogelijk krijgt Ibrahimovic toch een nieuw contract.

Het ging heus niet alleen over Lukaku op de eerste persconferentie van Mourinho, deze avond in Los Angeles. Maar toch gingen de eerste vragen over zijn miljoenenaanwinst - die van 85 miljoen euro. "Wat Romelu ons zal brengen? Hopelijk goals", zei Mourinho. "Iedereen weet dat hij een spits is, dus we spreken hier niet over een veelzijdige speler die zich op elke positie kan aanpassen. De Premier League is een erg specifieke habitat. Een verschillende habitat. Spelers hebben aanpassing nodig en Lukaku speelt hier al vier of vijf jaar. Nu zal hij met een andere verantwoordelijkheid spelen als bij Everton en WBA. Hij komt hier op het juiste moment in zijn carrière. Hij is jong, maar heeft al jaren ervaring. In de Premier League en met de Belgische nationale ploeg. Het wordt zijn eerste kennismaking met de Champions League, maar dat was zijn belangrijkste motivatie. Het feit dat we ons op het nippertje kwalificeerden speelde een belangrijke rol."



Lukaku wordt de enige diepe spits bij Man United. "Laten we het proberen. Hij is niet de speler die veel in de opbouw betrokken wordt. Vorig jaar hadden we zoveel kansen, zeker op Old Trafford. Iedereen kwam met een laag defensief blok en wij hadden Zlatan als targetman. Voor de Premier League hebbe we een targetman nodig. Niet Martial, niet Rashord. Een echte nummer 9, één die zich comfortabel voelt in de zestien hadden we niet. Daarom dachten we dat Romelu de juiste optie was voor ons." Lees ook Rode Duivel Fellaini staakt met plezier het trainen voor een foto met deze steractrice

© getty. Tijdens de onderhandelingen, die pas veertien dagen geleden in een stroomversnelling kwamen, hield Mourinho zich afzijdig. "Ze waren in handen van Ed Woodward, onze CEO. Met zijn agent, met Everton. Het enige telefoontje dat ik deed was, toen we er bijna met hem uit waren. Om hem te garanderen dat hij een belangrijke speler zal zijn in mijn team. Dat we al enkele maanden hebben samengewerkt is een voordeel. We zijn altijd close gebleven. Ook al was oznze eerste samenwerking misschien geen succes. Hij is een intelligent, beleefde jongen. Het goeie gevoel is altijd gebleven. We hebben mekaar nu weer gevonden. In een andere periode van onze carrière, andere omstandigheden. Geen twijfel dat het zal werken. Op de eerste dag heb ik hem, net als Lindelöf gezegd dat hij blij mag zijn om met deze groep te mogen spelen. Ze hebben de transfer natuurlijk verdiend, maar dit is een speciale groep." © photo news.