Taartje eten op bank komt Wayne Shaw zwaar op de maag te liggen

Door: redactie

14/07/17 - 17u22

© photo news.

video Het eten van een taartje op de bank tijdens een wedstrijd tegen Arsenal gaat Wayne Shaw een bijzonder vervelende nasmaak bezorgen. De voormalige doelman van Sutton United wordt aangeklaagd door de Engelse voetbalbond FA.

De 45-jarige keeper werd wereldberoemd toen hij als reserve in februari tijdens een FA Cup-duel tegen Arsenal hartig een taartje achterover werkte. De sluitpost wist echter al dat hier een weddenschap op was gezet.



"Bij Sunbets kreeg je acht keer je geld terug als ik een pasteitje zou ete", reageerde Shaw kort na zijn 'moment of fame'. "Ik dacht dat het een goede grap was als ik dat zou doen. We stonden 2-0 achter en alle wissels waren al op."



De FA kon de spraakmakende actie beduidend minder waarderen en stelde een onderzoek in. Nu, maanden later, heeft de bond bekendgemaakt om Shaw te vervolgen, omdat hij met voorbedachte rade een weddenschap heeft beïnvloed.



Ook de Engelse kansspelcommissie heeft zijn tanden in Shaw gezet. Dit orgaan heeft een onderzoek ingesteld nadat er, als gevolg van de weddenschap, een bedrag van vijf cijfers werd uitgekeerd.