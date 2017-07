Twee jaar na het verlies van zijn vrouw slaat het noodlot opnieuw toe voor Engelse ex-voetballer Rio Ferdinand

© Rio Ferdinand Foundation.

Nadat de Engelse sportpersoonlijkheid en gewezen voetballer van Manchester United Rio Ferdinand twee jaar geleden zijn vrouw Rebecca Ellison moest laten gaan na borstkanker, heeft de ziekte opnieuw haar tol geëist in de familie. Deze week verloren Rio en zijn broer Anton hun moeder Janice St Fort (58), door Rio altijd omschreven als een "supermama", zeker toen hij er alleen voorstond bij het grootbrengen van zijn drie kinderen.

"We zijn diep bedroefd om te moeten meedelen dat onze geweldige moeder Janice overleden is na een langdurige strijd tegen kanker", klinkt het in een mededeling verspreid door Rio, Anton en de familie. "Ze was een inspiratie voor ons allemaal en was geliefd door iedereen die haar kende."



Janice overleed in het London Bridge Hospital, omringd door haar echtgenoot Peter en de vier kinderen. "Ze was een toegewijde moeder voor ons allemaal en was de meest ongelofelijke grootmoeder voor onze kinderen. De hele familie is er kapot van. Onze moeder was het centrum en het hart van onze familie en heeft ons gesteund doorheen heel wat moeilijke periodes, altijd met een lach op haar gezicht. Aan haar kracht en moed, naast haar gevoel voor humor en onmetelijke vriendelijkheid, kwam geen einde."