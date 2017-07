Recordtransfer Lukaku officieel en Mourinho zegt: "Romelu is gemaakt voor Man United"

MH

Nu is het écht officieel. Romelu Lukaku tekende zopas een contract voor vijf seizoenen bij Manchester United, met optie op een extra jaar. Dat maakten de 'Red Devils' zelf bekend via de clubwebsite. Onze landgenoot zal op stage in Los Angeles de troepen van Mourinho vervoegen.