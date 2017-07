Lukaku: "Toen Man Utd en Jose me belden, moest ik geen twee keer nadenken. Dit is de kans waarop ik al heel mijn leven gewacht heb"

In een exclusief interview met ESPN FC heeft Romelu Lukaku verteld dat hij bijzonder opgezet is naar de "grootste club ter wereld" te trekken. Kwestie van de fans van Manchester United nu al wat op te vrijen, nadat hij lang liet uitschijnen dat Chelsea de club van zijn hart was. Maandag zou de Rode Duivel officieel voorgesteld worden nadat Everton het bod van Man Utd van 85 miljoen euro (dat met bonussen kan oplopen naar een slordige 100) aanvaard heeft.

Jose Mourinho. © photo news. Jose is de beste coach ter wereld. Iemand met wie ik al wou samenwerken toen ik tien jaar was. Fantastisch dat ik dat nu opnieuw kan doen. Lukaku over Mourinho Gisteren werkte Lukaku in Los Angeles, waar hij momenteel verblijft, zijn medische testen af. Een persoonlijk akkoord tussen 'Big Rom' en de 'Red Devils' is louter een formaliteit, zeker afgaande op wat Lukaku aan ESPN vertelt. "Dit is de kans waarop ik gewacht heb als kleine jongen. Hopelijk kan ik straks een deeltje uitmaken van de geschiedenis van Manchester United", zegt de gewezen speler van Lierse, Anderlecht, Chelsea, West Brom en Everton. "Toen Man Utd zich meldde, moest ik geen twee keer nadenken." Nochtans leek Romelu (24) zich lang op te maken voor een rentree naar Stamford Bridge, daar waar hij door uitgerekend José Mourinho drie jaar geleden snel afgeserveerd werd. Maar volgens Lukaku zat zijn hoofd al enige tijd op Old Trafford. "Ik heb mijn woord aan Man U gegeven en daar ging ik niet meer op terugkomen. Mentaal zat ik in mijn voorbereiding al bij Manchester."



Of dat dan geen vreemde beslissing is, Manchester United -vorig seizoen pas het nummer 6 in de Premier League- boven kampioen Chelsea kiezen? "Ik zou eerder zeggen: wie zegt er nu neen tegen de grootste club van de wereld? Het beste stadion in Engeland, de beste fans. Dit is de ideale opportuniteit. Ik heb altijd gezegd dat ik wil spelen voor een team dat kans maakt om elke competitie waaraan het meedoet, te winnen. En Man Utd wil momenteel de dominante ploeg zijn. Wanneer je naar de geschiedenis van de club kijkt, zegt dat voldoende. Dit is wat ik altijd wou en ik ben Man Utd dankbaar dat ze me die kans geven. Nu is het tijd om hard te werken - harder dan ik ooit gedaan heb. Ik heb het er voor over en hopelijk zal dat resultaten opleveren." Lees ook 'Glory Glory Man United': dit wordt de nieuwe thuishaven van Romelu Lukaku

