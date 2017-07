Lukaku stoot Torres van de troon en is duurste transfer tussen Engelse clubs

Geert Lambaerts

8/07/17 - 12u26

© getty.

Met zijn overstap van Everton naar Manchester United voor 85 miljoen euro mag Romelu Lukaku zich de duurste transfer ooit tussen Engelse clubs noemen. Hij verdringt Fernando Torres van de eerste plaats.

De recordtransfer van Romelu Lukaku naar Manchester United heeft meteen ook een opvallende statistiek blootgelegd. Onze Rode Duivel zet met een overgangsprijs van 85 miljoen euro een nieuwe standaard in transfers tussen Engelse clubs.



Na zes jaar stoot Lukaku niemand minder dan Fernando Torres van de troon. De Spanjaard verliet in 2011 Liverpool voor Chelsea. Het prijskaartje toonde toen 57 miljoen euro aan. Toch komen nog enkele andere miljoenentransfers in de buurt. Wij somden ze voor u even kort op.