Onze chef voetbal over straffe transfer: "Prijs je rijk, Lukaku"

Stephan Keygnaert

8/07/17 - 12u30

Een foto uit de oude doos: Romelu Lukaku met José Mourinho bij Chelsea in augustus 2013. © getty.

Het is een tijdlang onduidelijk geweest of deze lijnen wel het daglicht zouden zien. 'Lukaku naar Manchester United', klonk het donderdag. Je kruipt in je pen - dat deed heel Europa, meteen -, want je bent geneigd om op de berichtgeving van de Britse openbare omroep BBC te bouwen; 't is de Fabeltjeskrant niet.



Tot de eerste twijfels doorsijpelden. Everton ontkende een deal. Kon dit geen bewust perslek zijn om elders één en ander in werking te stellen? Wilde de entourage van Lukaku misschien Chelsea onder druk zetten om eindelijk over de brug te komen met de miljoenen? Maar vooral: hoe vaak zie je het dat een koppel eerst halsoverkop in het huwelijk treedt, enkele maanden later al de scheidingspapieren tekent, om enkele jaren later opniéuw te trouwen? Crazy.



Mourinho & Romelu weer samen? De suggestie zette zelfs de geloofwaardigheid van de BBC op de helling. Tot nu, tot de bevestiging.



Wel, dit is - ongeacht het kostenplaatje - de strafste transfer van een Belgische voetballer ooit. Straf dat José Mourinho, The Special One, 85 miljoen euro neerlegt voor een speler die hij amper drie jaar geleden nog heeft verkocht voor 35 miljoen euro. Straf dat Romelu Lukaku op het toppunt van zijn loopbaan het waagt om terug in de armen te lopen van de meest veeleisende coach in het wereldje inzake tactische discipline, mentale weerbaarheid, wedstrijdbeleving en trainingsarbeid. Straf dat de rijkste club in het voetbal in de opvolging van Zlatan Ibrahimovic zijn lot in handen legt van een 24-jarige Belg.



Alles bij elkaar: straf.



Mourinho is trainer op het hoogste niveau sinds 2000, toen Michel Preud'homme hem aanstelde bij Benfica. In zeventien jaar heeft Mourinho nooit een speler die hij eerst afserveerde, daarna weer opgevist, laat staan met zovele egards. Iets soortgelijks deed Mourinho enkel met Guardiola - uitgespuwd, sinds vorig jaar weer omarmd.



Prijs je rijk, Romelu.



En wat gezegd van Lukaku? 24 jaar, meer dan 80 miljoen waard, en wat doet hij? 'Ja' zeggen tegen uitgerekend Mourinho. Lukaku 'heeft ballen'. Hij had de weg naar Old Trafford kunnen afzetten - alle wegen naar Kensington, Londen laten afleiden. Naar de club van zijn jeugddromen, Chelsea, waar hij nog iets had recht te zetten, bij een manager, Antonio Conte, die gek is van hem. Dat Lukaku de uitdaging met Mourinho durft aan te gaan, getuigt van een enorm zelfvertrouwen en van veel persoonlijkheid, net datgene wat hij drie jaar geleden miste om The Special One te overtuigen. We kunnen er ons iets bij voorstellen - ook in de nationale ploeg is Lukaku de afgelopen twee jaar een stuk matuurder geworden, op en naast het veld.



Maar dan nóg: Mourinho heeft een slagveld gemaakt met roemruchte spelers die hij in zijn carrière genadeloos kraakte - Shevchenko, Quaresma, Benzema, Casillas, De Bruyne, Eto'o... Er zijn weinig diepe spitsen geweest waar Mourinho onvoorwaardelijke steun aan betuigde: Drogba, Diego Milito, Higuaín, en Diego Costa.



Lukaku neemt een risico, maar hij heeft gelijk: 't is het risico waard.

Is het niet mooi - twee mensen die elkaar na zovele jaren toch terug vinden? 'Mou' & 'Rom': we wensen hen veel succes.



En aan de Britse openbare omroep: 'In the BBC we trust.'