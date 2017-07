Lukaku opgepakt door politie Beverly Hills wegens nachtlawaai

Door: redactie

8/07/17 - 11u21

© ap.

Coup de théâtre voor Romelu Lukaku. Amper enkele uren na het bekend worden van zijn transfer naar Manchester United komt het nieuws dat de Rode Duivel korte tijd werd opgepakt door de politie van Beverly Hills. Dat meldt de Amerikaanse site TMZ. De politie zou tot zes keer toe Lukaku gewaarschuwd hebben voor te veel nachtlawaai. Omdat de voetballer geen gevolg gaf aan de vraag van de ordediensten, werd hij voor korte tijd opgepakt.

Volgens TMZ moest Lukaku wel niet mee naar het politiekantoor voor verhoor. De feiten zouden zich enkele dagen geleden hebben voorgedaan. Lukaku bouwde in zijn woning in Beverly Hills, waar hij momenteel verblijft, een feestje met een aantal vrienden. Tot ongenoegen van enkele buren, die hun beklag deden bij de politie over nachtlawaai. De ordediensten zouden Lukaku tot zes keer toe gevraagd hebben om het kalmer aan te doen, maar die wilde niet luisteren. Daarop pakte de politie hem voor korte tijd op. Lukaku mag zich aan een fikse boete verwachten.