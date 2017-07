Hoe bromance met Paul Pogba een beslissende factor werd in megatransfer Lukaku

KRISTOF TERREUR

Op Stamford Bridge droomden twee ongeduldige tieners tijdens Chelsea - Man United ooit van meer. De kiem van een bromance tussen twee peperdure voetballers, straks ook ploegmaats. Nu zijn definitieve transfer nog slechts een kwestie van uren is, beult Romelu Lukaku (24) zich in LA af aan de zijde van Man Uniteds 'secret agent', Paul Pogba (24).

Paul Pogba (24) geeft zijn fans op sociale netwerksite Instagram graag een inkijk in zijn leven. Een beetje patserig, naar het voorbeeld van de Amerikaanse vedetten. Zijn luxueuze vakantievilla die hij in Los Angeles met Romelu Lukaku (24) en NBA-speler Serge Ibaka deelt, heeft ieder van zijn 16 miljoen volgers gezien. De peperdure rode Rolls-Royce voor de deur ook. Tussen de feestjes en spielereien door wordt er ook hard gewerkt. Getuige daarvan de vier foto's die Pogba gisteren op Instagram zwierde. Twee afgetrainde atleten aan het werk op de UCLA, het universiteitscomplex waar Man United vanaf zondag zijn tenten opslaat voor de tournee door de VS. Terwijl United en Everton het eens zijn over het transferbedrag plus bonussen en de betalingsmodaliteiten, lieten de spelers niets aan het toeval over. In de omgeving van Pogba valt te horen dat Lukaku over United nadenkt, ondanks zijn initiële voorkeur voor Chelsea. Zaakwaarnemer Mino Raiola heeft de voorbije dagen op hem ingepraat. United heeft naar verluidt een serieuze financiële inspanning gedaan om hem over de streep te trekken. En ook Pogba heeft zijn deel van het overtuigingswerk gedaan. Zouden ze beiden hebben gemijmerd over de lange weg die ze hebben afgelegd sinds hun eerste ontmoeting, begin 2012 in Londen?

Naast elkaar in tribune

© rv. Ze delen hun liefde voor Amerikaanse hiphop, kijken op naar de NBA-helden, spelen partijtjes basket, zeilen met een jacht, spelen PlayStation en partyen met de jetset in Los Angeles.

Twee prijzige voetballers, twee lotgenoten. Een gemeenschappelijk verhaal dat begint op Stamford Bridge, 5 februari 2012. Chelsea ontvangt die zondagmiddag in de Premier League Manchester United, op dat moment de club van Pogba. Een topper die aan de verwachtingen voldoet: een adembenemend spektakelstuk met zes goals (3-3). Vanuit de tribune kijken twee ongeduldige tieners, piekfijn uitgedost in clubkostuum en vlakbij mekaar, ietwat ongemakkelijk toe. De twee negentienjarigen zitten in hetzelfde schuitje. Beiden willen ze op dat veld staan, niet machteloos vanop een stoeltje toekijken. Van hun trainers hebben ze hetzelfde te horen gekregen: dat ze nog jong zijn en geduldig moeten wachten op een kans. "Ik zei hem: 'Oh, jij zit in dezelfde situatie als ik'", zei Lukaku daar ooit over. "En hij antwoordde droogweg: yep." Vanaf de eerste aanspreking in het Frans is er een klik. Ze spreken af om mekaar op de hoogte te blijven houden van de zoektocht naar speelminuten. Pogba, ongeduldiger dan Lukaku, verhuist enkele maanden later naar Juventus. Na een uitleenbeurt aan West Brom en één aan Everton tekent Lukaku in de zomer van 2014 definitief voor de Toffees.



Tijdens de zomervakantie in de Verenigde Staten, in 2015, lopen de twee mekaar in Miami aan het zwembad weer tegen het lijf. Gewillig gaan ze met mekaar op de foto. Er worden nieuwe kiempjes gelegd voor een vriendschap. Ondertussen heeft Lukaku zijn eerste zaakwaarnemer, Christophe Henrotay, ingeruild voor de grofgebekte Raiola, manager van Zlatan én ook Pogba. Die duwt de twee dichter naar mekaar. Na het EK in Frankrijk stappen ze samen op een privéjet om stoom af te laten in de VS. Een bromance is geboren. Ze delen hun liefde voor muziek en kledij - Amerikaanse hiphopstijl. Ze kijken beiden erg op naar Amerikaanse sporters, vooral de baskethelden uit de NBA. Op South Beach in Miami spelen ze partijtjes basketbal die op sociale media belanden. Pogba huurt er een roze Rolls. Ze zeilen met een jacht naar Florida Keys. Ze spelen videospelletjes op de PlayStation. Partyen met de jetset in Los Angeles. Baden in luxe. Vanop de eerste rij maakt Lukaku het circus rond de nakende miljoenentransfer van Pogba van Juventus naar Man United mee. "Op vakantie hebben Paul en ik eigenlijk maar één keer over voetbal gepraat", zou Lukaku daarover in Sport/Voetbalmagazine zeggen. "Toen hij mij aan de rand van het zwembad in LA vertelde dat het zijn grote droom was om naar United terug te keren. Niet voor het geld. Nooit heb ik hem zo gelukkig gezien als toen hij net getekend had."