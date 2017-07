Officieel: Man United heeft met Romelu Lukaku duurste Belg ooit beet

Kristof Terreur

8/07/17 - 09u00

© epa.

De saga is over. Manchester United heeft Romelu Lukaku (24) definitief beet. United betaalt een initieel bedrag van 85 miljoen euro dat met bonussen kan oplopen tot zo'n 100 miljoen. Lukaku is de duurste Belgische voetballer ooit.

Zelfs een ultieme poging van Chelsea - een bod van 85 miljoen - baatte niet. Everton bereikte in de loop van vrijdagavond een princiepsakkoord met Man United. De clubs klaarden de laatste punten en komma's uit. Over de initiële transfersom van 85 miljoen bestond er al overeenstemming. Alleen wilde Everton het onderste uit de kan wat betreft bonussen, betalingstermijnen en voldoende garanties over de terugkeer van Wayne Rooney naar het oude nest. Met extra's zou de transfersom in de toekomst op kunnen lopen tot 100 miljoen euro. Een waanzinnige prijs.



In de onderhandelingen met Everton en Lukaku kon United twee extra troefkaarten op tafel leggen: Rooney was de eerste, een hoog commissieloon voor Lukaku's makelaar Mino Raiola was de tweede. Pivotaal in het dossier. Het was vooral daar waar Chelsea gisterenavond laat in zijn communicatie op hamerde. Eerst bevestigde de club dat ze het bod van 85 miljoen van United had geëvenaard. Daarna werd de zwarte piet doorgespeeld naar Lukaku en hoofdzakelijk Raiola. De voorbije maanden had Lukaku zijn ex-club altijd de indruk gegeven dat hij de voorkeur gaf aan een terugkeer naar Stamford Bridge. Dat maakte hij aan Everton duidelijk, dat liet hij ook verstaan in de veelvuldige contacten met Antonio Conte en technisch directeur Michael Emenalo. Eerder dan naar zijn bazen te wijzen, voelt Conte zich nu naar verluidt verraden door onze landgenoot en zijn gewiekste manager, niet vies van de truken van de foor. Chelsea heeft het gevoel dat de makelaar en het financiële de doorslag gaven, niet de ultieme wens van de speler. Het zadelt de kampioen op met een kater: ze grijpen naast hun toptarget. Ze moeten terug naar plan-b, de ook al dure Alvaro Morata van Real Madrid, eerder ook al een doelwit van United.



In afwachting van de afhandeling van zijn transfer trainde Lukaku met toekomstige ploegmakker Paul Pogba in Los Angeles op de domeinen van de UCLA, de universiteit waar United vanaf zondag zijn intrek neemt voor zijn Amerikaanse tournee. Hij legt er ook zijn medische testen af en vervoegt zondag de ploeg. Naast Duivel Fellaini wordt hij bij United ook herenigd met Jose Mourinho, de man die hem destijds doorstuurde bij Chelsea. Van het onbegrip toen is er niks blijven hangen.



Met een bedrag van meer dan 85 miljoen euro wordt Lukaku de duurste Belg aller tijden. Hij onttroont Kevin De Bruyne die in 2015 voor 76 miljoen van Wolfsburg naar Man City verhuisde. Voor de rijkste club ter wereld is 85 miljoen niet eens zo'n grote som - budgetgewijs in verhouding met de 10 miljoen die Anderlecht vorige zomer uitgaf aan Stanciu. United draait een jaarlijkse omzet van bijna 600 miljoen en incasseerde eind vorig seizoen 160 miljoen aan tv-geld.