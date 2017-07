Transfersoap gaat voort: ook Chelsea biedt 85 miljoen euro voor Romelu Lukaku

Kristof Terreur

7/07/17 - 22u41

© epa.

De pokerstrijd om Romelu Lukaku gaat gewoon door. Chelsea heeft een bod van 85 miljoen euro neergelegd bij Everton. Hetzelfde bedrag dat Man United zonder bonussen wil betalen voor de Rode Duivel. Dat werd binnen de club bevestigd.

Het is de laatste wanhoopspoging om de wensspits van Antonio Conte alsnog richting Stamford Bridge te halen. Chelsea had de voorbije uren contact met Lukaku en voelde dat hij nog geen knoop heeft doorgehakt. Everton heeft het bod van de kampioen aanvaard en de bal ligt nu in het kamp van Lukaku. Chelsea garandeert de Toffees evenveel centen als United, is bereid Lukaku hetzelfde loon te betalen als United, alleen wil de club niet voldoen aan de ereloon voor agent Mino Raiola. Daar ligt wellicht de sleutel. Gaat Lukaku tegen zijn agent in en kiest hij voor zijn jeugdliefde, of neigt hij toch naar United.



De Mancunians gaan er nog altijd van uit dat Lukaku dit weekend in LA zijn medische testen zal afleggen. De onderhandelingen tussen Man United en Everton zijn verder gevorderd dan die met Chelsea. United twist nog over de betalingstermijnen en de bonussen, die het totale bedrag richting 100 miljoen euro moeten drijven. United houdt wel Wayne Rooney achter de hand. Het wil hem gratis stallen bij de club waar hij destijds doorbrak. De volgevreten Engelse international zou zelf ook terug naar Everton keren.