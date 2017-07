Drama fascineert meer dan stroperige verzoeningen: Mourinho en Lukaku hebben altijd door één deur gekund

Kristof Terreur

In het kantoor van José Mourinho, destijds op Chelsea, hebben er ooit pittige discussies plaatsgevonden. Op persconferenties heeft 'The Special One' wel eens flink uitgehaald naar Romelu Lukaku (24), maar daar is nooit iets van blijven hangen. Haantjes tegenover mekaar. Maar onbegrip werd even snel weer begrip. En dus vinden ze mekaar straks misschien weer terug. Bij Man United.

Terug naar het kantoor van Mourinho in Cobham op 31 augustus 2013. Eén dag na de verloren finale in de Europese Supercup tegen Bayern München, waarin Lukaku nota bene in de strafschoppenreeks faalde, laat de toen 20-jarige aanvaller zijn trainer weten dat hij graag wil vertrekken. Er is veel onbegrip bij de Rode Duivel. Tijdens de voorbereiding heeft hij wel kansen gekregen van zijn trainer, maar na de late aankoop van Samuel Eto'o voelt hij aan dat hij geen eerste keus zal worden. Zelfs geen tweede, misschien zelfs derde. Iets wat hij zich in een WK-seizoen niet kan permitteren. Van de andere kant vindt Mourinho dat Lukaku naar zelfoverschatting neigt: hij acht de spits tactisch en mentaal nog niet rijp voor het hoogste niveau. Tien dagen voor het einde van het transferperiode laat de coach dat hem ook verstaan. Open en direct zegt hij dat Lukaku niet zo veel zal spelen.



"Toen ik te horen kreeg dat ik niet meteen in zijn plannen paste, heeft er een pittig gesprek plaatsgevonden", blikte Lukaku eind 2015 terug. "Ik heb hem een week later laten weten dat ik wilde vertrekken. Hij wilde me houden, maar ik denk dat hij in mijn ogen zag dat ik echt meer aan spelen moest toekomen. Iedereen wijst hem altijd met de vinger, maar ik hakte uiteindelijk de knopen door. Toen ik 's avonds om elf uur mijn contract bij Everton tekende, kreeg ik een berichtje van hem. 'Succes jongen, doe je best en we zien je volgend seizoen weer.' Hij was de eerste. Daarom heb ik immens respect voor hem."



