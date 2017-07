Recordtransfer wenkt voor Romelu Lukaku, maar wie wint tweestrijd? Chelsea of Manchester United?

Door: Kristof Terreur

Zijn recordtransfer zat tot gisteravond nog niet in een afrondingsfase, maar Everton heeft wat het wil: een tweestrijd tussen Chelsea en Man United om Romelu Lukaku. Voorlopig heeft niemand een bod van 114 miljoen euro uitgebracht, de som die de Toffees hopen te vangen. Een recordtransfer wenkt.

Bij Chelsea blijven ze geloven in een goede afloop. Antonio Conte heeft er bij zijn bestuur op aangedrongen de volle pot te betalen. Hij wil zo snel mogelijk aan de slag met onze landgenoot en meldde hem dat ook meerdere malen telefonisch. 'The Blues' zijn er gerust in dat ze Man United kunnen afhouden, dat plots weer interesse toont. Everton onderhandelt met de Mancunians over een terugkeer van Wayne Rooney. De volgevreten vedette begon zijn carrière op Goodison Park. In die gesprekken viel ook de naam van Lukaku. United polste eind mei bij de Rode Duivel, maar voelde toen dat hij liever naar Chelsea ging. Waarna de recordkampioen zich focuste op Alvaro Morata (Real Madrid). United is er uit met de Spanjaard, maar de onderhandelingen met Real verlopen erg stroef. Tot ongerustheid van Mourinho. Everton verkoopt Lukaku liever aan United dan aan Chelsea. De twee clubs leven op gespannen voet sinds de zomer van 2015.



Geen vaart

Man United liet de piste-Lukaku eind mei nochtans een eerste keer varen. De Engelse topclub polste toen bij de Rode Duivel naar een overgang, maar zijn antwoord was niet overtuigend. Coach José Mourinho voelde dat de gesprekken tussen Lukaku en Chelsea in een vergevorderd stadium zaten en dat de spits zijn zinnen op een terugkeer naar Stamford Bridge had gezet. Alleen: de Engelse kampioen kreeg de voorbije weken maar geen vaart in de onderhandelingen met Everton, dat vast bleef houden aan een vraagprijs van 114 miljoen. Een bedrag dat CEO Marina Granovskaia niet op tafel wilde leggen voor een speler die de club in 2014 voor 36 miljoen van de hand deed. Ondanks het aandringen van trainer Antonio Conte. Die smeekte zijn bestuur alles uit de kast te halen en bleef ondertussen telefonisch in contact met Lukaku en beloofde hem de hemel - een plaats als eerste aanvaller. Dat het wel goed zou komen met die transfer, klonk het vorig weekend nog in London.



Lijntjes

Die nieuwe, late move van Man United was duidelijk niet ingecalculeerd. De voorbije dagen had José Mourinho, niet de geduldigste, via zijn lijntjes de directie onder druk gezet. Hij wil maandag op training in Los Angeles zijn vier nieuwe spelers zien. Dankzij de goeie banden met Mino Raiola, die er eerder al Pogba, Zlatan, Mkhitaryan en Romero stalde, en Everton diende zich een opportuniteit aan. Wordt vervolgd.



Nog een troef

Over de modaliteiten van de deal wordt de komende dagen verder gepraat. Mogelijk gooit ook Chelsea nog een troef op tafel. Lukaku prefereerde altijd een terugkeer naar zijn jeugdliefde, maar heeft anderzijds ook geen enkel bezwaar tegen een nieuwe samenwerking met Mourinho, de coach die hem in 2013 en 2014 doorstuurde bij Chelsea wegens onvoldoende rijp. Van de pittige discussies toen is niks blijven hangen. Als er één toptrainer is met wie Lukaku nog een keer wilde samenwerken, dan wel 'The Special One'. "Hij was de eerste destijds om me te feliciteren met mijn transfer naar Everton", zei Lukaku daarover. "Dat vergeet ik nooit."