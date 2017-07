Manchester United pakt Chelsea in snelheid en kaapt Romelu Lukaku voor 85 miljoen euro weg bij Everton

Door: Kristof Terreur

Manchester United heeft zijn slag thuis. De club heeft een akkoord bereikt met Everton over Romelu Lukaku. Met een transferprijs van 85 miljoen euro wordt hij de duurste Belg ooit. United nam Chelsea in snelheid. De Engelse recordkampioen hoopt de transfer voor zondag af te handelen.

Bij Chelsea geloofden ze tot gisteren nog altijd in een goede afloop. Te zelf verzekerd. Antonio Conte had er bij zijn bestuur op aangedrongen de volle pot te betalen. Hij wilde zo snel mogelijk aan de slag met onze landgenoot en meldde hem dat ook meerdere malen telefonisch. The Blues waren er gerust in dat ze Man United konden afhouden, maar dat was zonder CEO Ed Woodward gerekend. Tijdens de gesprekken met Everton over een terugkeer van Wayne Rooney handelde die bijzonder snel. De gesprekken met Real Madrid over Alvaro Morato waren immers spaak gelopen. Tot ongerustheid van Mourinho. Die stuurde zijn bazen aan om terug te grijpen naar plan-A: Romelu Lukaku. Everton hapte toe voor 85 miljoen euro, ver onder de vraagprijs van 114 miljoen. Om de onderhandelingen over Rooney te vergemakkelijken uiteraard. Lees ook Baden in onmetelijke luxe: zo hard genoten Romelu Lukaku en Paul Pogba van hun vakantie in Los Angeles

Man United had de piste-Lukaku eind mei nochtans een eerste keer laten varen. De Engelse topclub polste toen bij de Rode Duivel naar een overgang, maar zijn antwoord was niet overtuigend. Coach Mourinho voelde dat de gesprekken tussen Lukaku en Chelsea in een vergevorderd stadium zaten en dat de spits zijn zinnen op een terugkeer naar Stamford Bridge had gezet. Alleen: de Engelse kampioen kreeg de voorbije weken maar geen vaart in de onderhandelingen met Everton, dat vast bleef houden aan een vraagprijs van 114 miljoen. Een bedrag dat CEO Marina Granovskaia niet op tafel wilde leggen voor een speler die de club in 2014 voor 36 miljoen van de hand deed. De smeekbedes hielpen niet. De gesprekken schoten niet op, ook omdat de relaties tussen het Evertonbestuur en dat van Chelsea sinds 2015 verzuurd zijn. United rook zijn kans. © afp.

Die nieuwe, late move van Man United had Chelsea duidelijk niet ingecalculeerd. De voorbije dagen had José Mourinho, niet de geduldigste, via zijn lijntjes de directie onder druk gezet. Hij wil maandag op training in Los Angeles zijn vier nieuwe spelers zien. Dankzij de goeie banden met Mino Raiola, die er eerder al Pogba, Zlatan, Mkhitaryan en Romero stalde, en Everton diende zich een opportuniteit aan. United hoopt de deal met Lukaku voor zondag af te kunnen handelen. De spits verblijft momenteel in Los Angeles, waar United de komende weken op oefenkamp trekt. Daar hopen ze hem te verwelkomen.