Kende u hem al? 16-jarig Belgisch talent tekent contract bij Manchester United

KDZ, RDK en MH

3/07/17 - 18u26

Largie Ramazani, een 16-jarige Belg met Burundese roots, tekende gisteren een contract voor vier seizoenen bij Manchester United. Ramazani is een spits die in de jeugd zowel voor Anderlecht als voor Charlton Athletic uitkwam. Hij zal in Engeland in een gastgezin verblijven.



Vader Mwanuke is in Londen actief als scout en speurt de markt af op zoek naar talenten voor Engelse ploegen. Zijn zonen staan te boek als beloftevolle voetballers, maar vooral Largie wordt een grote toekomst voorspeld.