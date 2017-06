Met dit beeld eert Jose Mourinho overleden vader op Instagram

YP

26/06/17 - 13u12 Bron: Daily Mail

Jose Mourinho heeft gisteren afscheid moeten nemen van zijn vader. Jose Manuel Mourinho Felix, zoals hij voluit heet, overleed in het Portugese Setubal, waar hij morgen zal worden begraven. Hij verloor er de strijd tegen een slepende ziekte en werd 79. De manager van Manchester United gooide bij wijze van hommage nog bovenstaand zwart-wit beeld op zijn Instagram-pagina.



Mourinho senior was zelf ook trouwens jaren actief in het voetbal. Hij verdedigde tussen 1955 en 1974 het doel van Vitoria Setubal en Belenenses, waardoor zijn teller uiteindelijk op 274 wedstrijden stond in de Portugese hoogste klasse. Hij versierde ook één cap bij de nationale ploeg en na zijn actieve carrière was hij trainer van Uniao Leiria, Amora, Rio Ave en de twee teams waarbij hij ook als speler actief was.