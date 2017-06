Belofte maakt schuld: trouwe fans nieuwkomer Premier League betalen amper 6 euro voor thuiswedstrijd

MH

Trouwe fans van promovendus Huddersfield kunnen voor een habbekrats de thuismatchen bijwonen

Belofte maakt schuld: trouwe fans van promovendus Huddersfield Town kunnen volgend seizoen voor een habbekrats de Premier League-wedstrijden bijwonen. Dat is het gevolg van een belofte van voorzitter Dean Hoyle.

Hoyle verkondigde in 2010 dat de supporters van Huddersfield Town, die gedurende zijn hele ambtstermijn hun abonnement aanhielden, slechts honderd pond (114 euro) voor een abonnement zouden moeten betalen als de club ooit zou promoveren naar het hoogste niveau.



Eind mei was het zover: Huddersfield verzekerde zich na een bloedstollende strafschoppenreeks op Wembley tegen Reading van promotie naar de Premier League. Zo'n 4000 loyale fans kunnen nu dus voor omgerekend zes euro per wedstrijd alle thuismatchen bijwonen.