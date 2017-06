Tweestrijd om Lukaku: ook Man United mengt zich in de strijd om Rode Duivel

Kristof Terreur

2/06/17 - 05u30

© getty.

Een tweestrijd dient zich aan. Een concreet bod is er bij Everton nog niet binnengelopen, maar de club hoopt om Manchester United en Chelsea tegen mekaar uit te spelen in de transfersaga rond Romelu Lukaku (24). Ook bij United ligt zijn naam sinds kort op tafel.

100 miljoen pond. Omgerekend 115 miljoen euro. Met die astronomische vraagprijs hoopt Everton geïnteresseerde clubs nog altijd af te schrikken. Liefst zouden de Toffees hun topschutter nog een seizoen houden, maar Lukaku's ambitie is groter dan die van zijn club. Hij wil graag hogerop: naar de Champions League. Concrete gesprekken lopen er niet, maar de voorbije weken en dagen zijn er wel lijntjes uitgelegd. Bij Chelsea, zo wordt binnen de club bevestigd, is Lukaku nog altijd een prioriteit. Alleen: zijn offensief heeft het nog niet ingezet. Er is immers de onzekere situatie rond Diego Costa, die plots niet meer naar China wil. En door het transferverbod is ook een terugkeer naar Atlético, Costa's nadrukkelijke wens, uitgesloten. Graag zou Chelsea zijn enfant terrible van de hand doen. En in Lukaku zag het zijn ideale vervanger. De banden met zijn ex-club heeft die nooit doorgeknipt. De liefde voor Chelsea, zijn droomclub als tiener, is nooit bekoeld. Als Lukaku terug kan keren, zal hij dat doen. Daarom denken ze bij Chelsea over de beste kaarten te beschikken.

Toch heeft hij er sinds enkele dagen een tweede optie bij. Ook bij United is de Rode Duivel op de prioriteitenladder gestegen. Omdat de gesprekken over de overgang van Atléticospits Antoine Griezmann - eveneens een target van 100 miljoen euro - moeilijker verlopen dan verwacht, bewandelt de Engelse topclub nu andere pistes. José Mourinho staat nog altijd in nauw contact met de Fransman, maar kijkt ondertussen ook elders. Eén van de aanvallers die hij op het oog heeft, is Lukaku. Na het uitvallen van Zlatan kan United best wat extra scorend vermogen gebruiken. En zijn makelaar, Mino Raiola, heeft er een voet tussen de deur. Eerder bracht hij al Romero, Zlatan, Mkhitaryan en Pogba naar Old Trafford. "Everton heeft vorige zomer beloofd dat ze zouden meewerken aan een transfer als bepaalde clubs zich zouden melden", zei Raiola de voorbije dagen. "Momenteel lopen er geen onderhandelingen, maar op de markt hoor ik wel dat er een paar clubs Everton zullen contacteren. Als de prijs goed is en hun project ons aanstaat, zal hij de volgende stap maken." Ondanks het feit dat hij onder Mourinho mocht beschikken bij Chelsea, wil de aanvaller nog altijd met 'The Special One' samenwerken. Tussen de twee is er nooit iets blijven hangen.



Mocht Lukaku effectief Everton verlaten, doet hij dat wellicht als duurste Belg ooit. Op dat vlak is er maar één concurrent: Eden Hazard. Al zijn er bij Chelsea van overtuigd dat ze Real Madrid kunnen afschepen.