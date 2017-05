Stijn Vandenbroucke verlaat West Ham United als hoofd van medische staf

Bewerkt door: MH

30/05/17 - 21u54 Bron: Belga

Stijn Vandenbroucke (r) naast Slaven Bilic - coach van 'The Hammers' © photo news.

West Ham United heeft afscheid genomen van Stijn Vandenbroucke als hoofd van de medische staf. Dat meldde de Premier League-club vandaag op de clubwebsite. De Belg trad in 2009 als fysiotherapeut in dienst bij "The Hammers", maar gaat nu op zoek naar een nieuwe uitdaging.