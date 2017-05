Engelse Huddersfield wint match van 195 miljoen euro

© afp.

Huddersfield Town heeft zich verzekerd van de promotie naar de Premier League. In de finale van de play-offs tegen Reading haalde Huddersfield het op Wembley na het nemen van strafschoppen met 4-3. Na 120 minuten was er niet gescoord in de partij.

Voor Huddersfield Town wordt het de eerste keer dat het team mag aantreden in de in 1992 opgerichte Premier League. De club uit het noorden van Engeland was in 1972 voor het laatst actief op het hoogste niveau. In de jaren '20 van de vorige eeuw mocht ze wel drie keer de landstitel vieren. Reading degradeerde in 2013 uit de Premier League en kon vorig seizoen pas op het nippertje aan de degradatie naar derde klasse ontsnappen. Met de Nederlander Jaap Stam als hoofdcoach deed Reading het dit seizoen veel beter. Het eindigde derde in de reguliere competitie en bereikte de finale van de play-offs met winst op Fulham.



De finale op Wembley werd in Engeland ook wel omschreven als de wedstrijd van 170 miljoen pond, omgerekend een slordige 195 miljoen euro. Promotie naar de Premier League levert een megabedrag op aan tv-contracten en bonussen. Naast Huddersfield, de ex-club van voormalig doelman en huidig spelersmakelaar Nico Vaesen, stijgen ook Newcastle United en Brighton naar de Premier League.