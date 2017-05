Portugees Marco Silva gaat Watford trainen

XC

27/05/17 - 16u13 Bron: Belga

© photo news.

Marco Silva heeft niet lang zonder werk gezeten. Amper twee dagen nadat de 39-jarige Portugese coach donderdag opstapte bij degradant Hull City, slaat Silva zijn tenten op bij Watford. Dat heeft de Premier Leagueclub vandaag bekendgemaakt.

"We zijn verheugd dat we een coach met het profiel en potentieel van Marco Silva hebben kunnen aantrekken", reageert Watfordvoorzitter Scott Duxbury op de clubwebsite. "De resultaten die hij in het verleden behaalde met clubs van over heel Europa spreken voor zich. Ik ben er zeker van dat al onze fans Silva een warm welkom zullen heten."



Silva, die zijn krabbel onder een contract van twee jaar heeft gezet, is bij Watford de opvolger van de Italiaan Walter Mazzarri. Voordien was de Portugees onder meer actief bij Sporting Lissabon in zijn thuisland en het Griekse Olympiacos. In januari ging Silva aan de slag bij Hull City, op dat moment rode lantaarn in de Premier League. Onder zijn leiding klommen 'The Tigers' enkele plaatsen in de stand, maar strandden ze uiteindelijk op een achttiende plaats waardoor het behoud niet verzekerd was. Ondanks de degradatie wilde Hull Silva houden, maar de coach trok afgelopen week zelf de deur dicht.



Bij Watford, dat dit seizoen maar een plaats hoger eindigde dan Hull maar gered was, treft Silva Christian Kabasele en Sven Kums. Maar of de Portugees komend seizoen daadwerkelijk zal samenwerken met beide Belgen blijft koffiedik kijken. Geruchten doen de ronde dat de twee landgenoten mogelijk andere oorden opzoeken.