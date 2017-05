Sam Allardyce stapt na vijf maanden op als coach van Crystal Palace

MH

23/05/17 - 22u52 Bron: Belga

© photo news.

Christian Benteke mag zich bij Crystal Palace opnieuw opmaken voor een nieuwe trainer. Vijf maanden na zijn aanstelling heeft Sam Allardyce (62) zijn ontslag ingediend. Dat meldt het nummer 14 uit de Premier League op de clubwebsite.

© getty.

Eind december tekende Allardyce als opvolger van Alan Pardew een contract voor tweeënhalf jaar in Selhurst Park. Hij moest Crystal Palace uit de gevarenzone houden, wat hem uiteindelijk ook lukte. Onder zijn leiding boekten de Eagles acht zeges in 21 wedstrijden.



"Van het leven genieten"

"Ik heb geen ambitie om een andere job te doen", aldus Allardyce in een persbericht. "Ik wil van het leven genieten nu ik nog relatief jong en gezond genoeg ben om al de dingen te doen die ik nog wil doen, zoals reizen en meer tijd doorbrengen met mijn familie, zonder de enorme druk die bij het manager zijn komt kijken."



Allardyce stapte vorig jaar op als bondscoach van Engeland omwille van zijn betrokkenheid bij een corruptieschandaal in de Engelse voetbalwereld. Hij was amper 67 dagen in functie en coachte de 'Three Lions' in slechts één officiële wedstrijd (0-1 zege in WK-kwalificatiewedstrijd bij Slowakije). Eerder stond 'Big Sam' aan het roer bij Bolton (1999-2007), Newcastle (2007-2008), Blackburn (2008-2010), West Ham United (2011-2015) en Sunderland (2015-2016).