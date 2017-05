Antonio Conte is Manager van het Seizoen in de Premier League

SW

23/05/17 - 08u09 Bron: Belga

© getty.

De Italiaan Antonio Conte is gisteren door de League Managers Association (LMA) verkozen tot Manager van het Seizoen in de Premier League.

De 47-jarige Conte, tot het EK van vorig jaar Italiaans bondscoach, leidde Chelsea in zijn eerste Premier League-seizoen meteen naar de landstitel. De club van Thibaut Courtois, Michy Batshuayi en Eden Hazard kan volgend weekend ook nog de dubbel pakken als ze komende zaterdag Arsenal verslaan in de finale van de FA Cup.



Conte volgt op de erelijst zijn landgenoot Claudio Ranieri op. Die leidde vorig seizoen het bescheiden Leicester City naar de landstitel. Ranieri is inmiddels geen coach meer van de 'Foxes'.