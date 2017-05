Yari Pinnewaert

22/05/17 - 11u06

Manchester United won afgelopen weekend met 2-0 van Christian Benteke en Crystal Palace en Wayne Rooney mocht in die wedstrijd nog een keertje 88 minuten opdraven van José Mourinho. Zijn tijdperk bij United lijkt op z'n eind te lopen, maar de opvolging is alvast verzekerd. Na afloop betrad vrouw Coleen de grasmat op Old Trafford en ze bracht Kai, Klay Anthony en Kit Joseph (hun drie zoontjes) met zich mee. En wat bleek: zoontje Kit vond moeiteloos de weg naar de netten. Letterlijk dus.