Kante verkozen tot Speler van het Jaar in Premier League, Rode Duivels grijpen naast trofee

XC

21/05/17 - 13u30 Bron: Belga

© kos.

N'Golo Kante is vandaag verkozen tot 'EA Sports Player of the Season' in de Engelse Premier League. Voor de Franse middenvelder van Chelsea, die dit seizoen landskampioen werd met de Blues, was het al zijn derde individuele trofee in enkele maanden tijd.