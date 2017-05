Wie pakt de Champions League-miljoenen op zinderende slotspeeldag?

TL

21/05/17 - 11u06 Bron: AD.nl

De Bruyne, Wijnaldum en Sanchez kunnen alledrie met hun team nog een rechtstreeks ticket voor de Champions League pakken. © AD.nl.

In België staat er vanmiddag nog een Champions League-ticket op het spel en ook in Engeland is dat nog het geval. Drie ploegen -Arsenal, Liverpool en Manchester City- maken nog kans op de miljoenen van het kampioenenbal.

City wordt derde en pakt de plek in de groepsfase als het wint van Watford, terwijl Liverpool minstens vierde wordt als Middlesbrough wordt verslagen. De derde gegadigde is Arsenal. De ploeg uit Londen kan enkel nog de Champions League in als één rivaal punten verliest én Arsenal wint van Everton. Lees ook Wasilewski verlaat Leicester

David Luiz heeft na titel mooie (en vooral dure) verrassing voor Hazard en co © Screenshot HLN.