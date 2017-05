Arsenal-trainer Wenger beslist na FA Cup-finale over toekomst

SW

De toekomst van Arsène Wenger bij Arsenal wordt na de FA Cup-finale van 27 mei beslist tijdens een bestuursvergadering. Dat zei de 67-jarige trainer vandaag zelf op een persconferentie.

"Ik denk dat we na de finale tegen Chelsea over mijn toekomst zullen praten", aldus de Fransman, wiens contract na dit seizoen afloopt. "Op de bestuursvergadering worden allerlei zaken besproken, zoals de toekomst van de club, contractverlengingen, nieuwe spelers,.. Natuurlijk zal ik ook aanwezig zijn. Maar op dit moment concentreren we ons op de korte termijn: zondag spelen we voor de competitie en het weekend erop staat de FA Cup op het programma", voegt Wenger eraan toe.



Arsenal staat momenteel op twee punten van Liverpool en drie van Manchester City. De Londense club hoopt nog steeds op de vierde plaats die uitzicht geeft op een rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League. Daarvoor moet Arsenal zondag wel winnen van Everton en hopen dat Liverpool punten laat liggen of City met zware cijfers onderuit gaat.



De vraag blijft natuurlijk of de wedstrijd tegen Everton zijn laatste zal zijn in het Emirates Stadium. "Dit seizoen wel", knipoogde Wenger, die al meer dan 20 jaar (sinds 1996) trainer is van Arsenal.



Volgens de Britse pers wilt het Arsenal-bestuur Wenger, die bij een deel van het publiek flink onder vuur ligt, belonen met een contractverlenging van een extra jaar.