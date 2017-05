Voetbalfan wint fortuin met kampioensvoorspelling...maar haalt prijs (nog?) niet op

TL

Een voetbalfan uit Londen heeft met het voorspellen van de kampioenen in negen verschillende competities 243.858 pond (ongeveer 284.308 euro) gewonnen. De geluksvogel heeft zich nog niet gemeld om zijn prijs te innen.

Op 13 december vorig jaar plaatste de man van rond de vijftig uit Harrow een weddenschap van 90 pond bij het boekingskantoor William Hill. Hij voorspelde voor negen verschillende competities wie er kampioen zou worden. Acht voorspellingen gingen over kampioenen in voetbalcompetities, één over American Football.



De kansen waren één op 2710, maar verbazingwekkend genoeg kwamen al zijn voorspellingen uit. De laatste kampioen die de man goed voorspelde was Benfica. De club uit Lissabon pakte afgelopen weekend de hoofdprijs in Portugal. Het levert de Londenaar 243.858 pond op.



Bizar genoeg heeft de geluksvogel zich nog niet gemeld bij het kantoor van William Hill.