Vanaf volgend seizoen twee wedstrijden schorsing voor schwalbe in Engeland

In Engeland zullen vanaf volgend seizoen schwalbes, fopduiken waarmee voetballers de scheidsrechter proberen te misleiden, bestraft kunnen worden met twee wedstrijden schorsing.

De nieuwe regels, die vandaag goedgekeurd werden op de jaarlijkse algemene vergadering van de Football Association, houden in dat spelers die penalty's en rode kaarten voor de tegenstander uitlokken voortaan bestraft kunnen worden met een schorsing van twee speeldagen.



"Wanneer scheidsrechters overduidelijk misleid worden door simulatie en als direct gevolg ervan de tegenpartij een onterechte penalty en/of rode kaart krijgt, zal de FA achteraf kunnen optreden dankzij het Fast Track System", deelde de FA mee.



"Een ex-scheidsrechter, ex-manager en ex-speler zullen na de wedstrijd elk apart videobeelden bekijken en de FA adviseren of de scheidsrechter volgens hen succesvol misleid werd. Wanneer een gesimuleerde of geveinsde blessure unaniem vastgesteld wordt, krijgt de overtredende speler een schorsing van twee wedstrijden", aldus de FA.



Met deze nieuwe regel volgt de FA het voorbeeld van de Schotse voetbalfederatie, die de maatregel al in 2011 introduceerde.



