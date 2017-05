Geen twijfel meer: Lukaku is een prioriteit voor Chelsea, dat klaar is om versnelling hoger te schakelen

Kristof Terreur

18/05/17 - 06u17

© getty.

Chelsea is klaar om een versnelling hoger te schakelen voor Romelu Lukaku. De eerste contacten met speler en entourage zijn al een tijdje gelegd, maar de club bereid stilaan zijn eerste bod voor.

Lukaku (24) is een prioriteit voor Chelsea. Daar bestaat geen twijfel meer over. Na overleg tussen trainer Antonio Conte, technisch directeur Michael Emenalo en CEO Marina Granovskaia is de voorbije weken de knoop doorgehakt: de kampioen gaat vol voor de Rode Duivel, straks (voor even) de duurste Belg. Een signaal dat ook de entourage van Alvaro Morata, tot voor kort Conte's wensspits, heeft gekregen. De interesse in de Realspits is bekoeld.



Lukaku dus moet de vervanger worden van de baldadige Diego Costa, die ze liever voor 80 miljoen richting China pushen. Geld dat integraal gebruikt kan worden om Lukaku terug te halen naar Stamford Bridge. Het zal nodig zijn. Everton wapent zich. Met een vraagprijs van 90 tot 100 miljoen pond (105 tot 115 miljoen euro) hoopt ze geïnteresseerde clubs af te schrikken, maar Chelsea verwacht daar toch ettelijke miljoenen van af te doen. Gesprekken lopen er voorlopig nog niet, maar het beloven stroeve onderhandelingen. Beide clubs kunnen mekaar maar moeilijk luchten, sinds de affaire rond John Stones, twee jaar geleden. Ook Man United, waar Lukaku's makelaar Mino Raiola een voet tussen de deur heeft, houdt vinger aan de pols, maar tot gisteren was Lukaku er geen prioriteit. United zet nog altijd alles op Antoine Griezmann (Atlético).