Mourinho wil Fellaini bij Manchester United houden

Als het van coach José Mourinho afhangt, blijft Marouane Fellaini (29) langer bij Manchester United. 'The Special One' heeft CEO Ed Woodward geadviseerd om zijn contract met minstens een jaar te verlengen.

Enkele weken geleden overhandigde Mourinho aan zijn bazen een lijst van spelers die weg moeten/mogen. Marouane Fellaini is daar niet bij. Meer nog: volgens bronnen op Old Trafford heeft de trainer CEO Ed Woodward aanbevolen om het contract van de Rode Duivel met minstens een jaar te verlengen. Mourinho is erg tevreden over het rendement van onze landgenoot en apprecieert zijn vechtlust, zijn luisterbereidheid, zijn polyvalentie en zijn sterke karakter. Daarom dat hij hem liever niet kwijt raakt.



Met Fellaini kan hij naar hartenlust schuiven. Zijn ideale kernspeler. Dat is dit seizoen al gebleken. Nooit kwam hij meer in actie voor Manchester United. Zijn teller staat ondertussen al op 45 wedstrijden: 26 keer als basisspeler, 19 keer als invaller.



