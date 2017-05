Batshuayi treft opnieuw raak en geeft titel Chelsea extra glans in spektakelrijke galamatch: 4-3

Manu Henry

15/05/17 - 22u54

Michy Batshuayi scoorde voor de tweede keer in vier dagen © getty.

Chelsea heeft een spectaculaire galamatch vanavond op de valreep winnend kunnen afsluiten. Pas in minuut 87 beslechtte invaller Fabregas het lot van een verdienstelijk Watford. Kampioenenmaker Michy Batshuayi bedankte zijn eerste basisplaats dit seizoen met een treffer - zijn tweede in vier dagen tijd en nummer drie dit seizoen.

John Terry ging in zijn afscheidsmatch op Stamford even van held naar antiheld

Niets meer of minder dan een galamatch vanavond voor Chelsea. Antonio Conte roteerde er dan ook vrolijk op los. Met liefst negen wijzigingen in vergelijking met de kampioenenmatch op het veld van West Brom begonnen de Blues aan het treffen met Watford - dat al zeker was van het behoud in de Premier League. Zo kreeg onder meer kampioenenmaker Michy Batshuayi zijn kans vanaf het eerste fluitsignaal. Ook Eden Hazard was er bij vanaf de aftrap. Thibaut Courtois werd door de Italiaanse tacticus zelfs niet opgenomen in de selectie. Aan de overzijde ontbrak de geblesseerde Christian Kabasele.



Dat ze in het blauwe gedeelte van Londen hun coach Antonio Conte op handen dragen, mag duidelijk zijn. De architect van de kampioenenploeg werd in de openingsminuten luidkeels toegezongen en getrakteerd op een klaterend applaus. De Italiaan was er zienderogen van aangedaan en zag hoe uitgerekend clubicoon John Terry - in zijn afscheidsmatch op Stamford Bridge - het pad effende voor de Blues. De kapitein van Chelsea tikte op hoekschop de 1-0 via de paal in doel. Maar Terry veranderde nauwelijks een minuut later van held in antiheld. Na slecht wegwerken van de 36-jarige rots in de branding in het hart van defensie was Capoue er als de kippen bij om de gelijkmaker in doel te jassen. Toch mocht Chelsea nog met een verdiende bonus de kleedkamers opzoeken. Na een hoekschop van een bedrijvige Hazard kegelde Azplicueta het leer laag tegen de touwen: 2-1.