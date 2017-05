Stevige onderhandelingen in het verschiet voor Thibaut Courtois en Michy Batshuayi

Kristof Terreur

Chelsea werd afgelopen vrijdag kampioen in de Premier League na een doelpunt van Michy Batshuayi tegen West Bromwich, maar de vraag is natuurlijk of de Rode Duivel volgend seizoen nog te zien is op Stamford Bridge. En het is niet alleen Michy Batshuayi die stevige onderhandelingen in het verschiet heeft.

Courtois © ap. Ze weten wat ze moeten verwachten. Chelsea's CEO Marina Granovskaia is voorbereid op stevige onderhandelingen met Thibaut Courtois (25) over een nieuw contract. De doelman gaat immers de laatste twee jaar van zijn contract in. Chelsea is vragende partij om die overeenkomst snel open te breken. Alleen: dat zal geld kosten. Met een budget van 8 miljoen euro brutojaarsalaris zullen ze niet toekomen. Man United heeft de loonlat voor keepers in de Premier League twee jaar geleden verlegd door David De Gea 235.000 euro per week te betalen - zo'n 12 miljoen per jaar. Courtois moet het momenteel met de helft stellen, maar toch zit hij in een stevige onderhandelingspositie. Na een uitstekend seizoen houden andere eliteclubs zijn contractsituatie aandachtig in het oog: als hij niet bijtekent, wordt hij een interessant target. Bij Real Madrid is hij geen eerste keus, maar dat kan snel veranderen als Man United niet hapt voor De Gea. Bij Chelsea hebben ze vooral schrik voor de Koninklijke. Ze kennen er zijn familiale omstandigheden - zijn twee kinderen wonen bij zijn ex-vriendin in Madrid - ook. Enkel een uitzonderlijk bod zal de club zover krijgen om zaken te doen. Liever bindt ze Courtois vijf jaar langer aan zich. Maar dat zal dan aan zijn voorwaarden zijn. Lees ook Chelsea haalt alles uit de kast om twijfelende Hazard te houden

