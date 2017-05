Drie Rode Duivels bij genomineerden voor Speler van het Jaar in Premier League

Bewerkt door: Glenn Van Snick

15/05/17 - 11u23 Bron: Belga

Nominations for the PL player of the season. Three Belgians listed: Eden Hazard Romelu Lukaku Jan Vertonghen #cfc #efc #thfc pic.twitter.com/YCEg3RIEVR

Rode Duivels Eden Hazard (Chelsea), Romelu Lukaku (Everton) en Jan Vertonghen (Tottenham) hebben een nominatie voor de trofee van Speler van het Jaar in de Engelse Premier League beet. Dat raakte vandaag bekend.

Er zijn in totaal acht kanshebbers voor de prijs van 'EA Sports Player of the Season', topfavoriet is misschien wel N'Golo Kante. De ploegmaat van Hazard werd eerder al tot Speler van het Jaar verkozen door zowel de Football Writers' Association (FWA) als door zijn collega's (Professional Footballers' Association).



Naast de drie Duivels en Kante kregen ook Dele Alli (Tottenham), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Harry Kane (Tottenham) en Alexis Sanchez (Arsenal) een nominatie. Voor de trofee van Manager of the Season werden zeven coaches weerhouden. Topfavoriet is uiteraard Antonio Conte, die Chelsea in zijn eerste seizoen naar de titel loodste.



Supporters én een panel voetbalexperten kiezen de winnaars, vorig seizoen gingen de prijzen naar Jamie Vardy en Claudio Ranieri.