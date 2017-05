Tottenham zwaait White Hart Lane uit met ouderwetse veldbestorming

Kristof Terreur

Het oude White Hart Lane wordt straks opgeslorpt door het nieuwe. Erfgoed gaat tegen de grond, maar dat gebeurde niet zonder een passend afscheid. In zijn laatste thuismatch zette Tottenham Man United (2-1) opzij. De Spurs verlieten hun fort ongeslagen. En met een ouderwetse veldbestorming.

Clubmedewerkers stripten twee uur na affluiten de laatste waardevolle memorabilia van muren en dak. De sloopkogel passeert straks in één van Engelands iconische stadions. 118 jaar historie tegen de vlakte. White Hart Lane, bouwjaar 1899, werd in de loop der jaren opgesmukt met modernere tribunes en loges, maar zijn ziel is nooit ontsnapt. Het nieuwe stadion zal overlappen met de oude, maar toch zal het, voor vele supporters, nooit meer hetzelfde zijn.



Ondanks die paar meters naar links. (Tijdelijk) Afscheid van een thuis met zoveel herinneringen. Aan Bobby Smith. Aan Jimmy Greaves. Aan Davy MacKay. Aan Pat Jennings. Aan Ozzie Ardiles. Aan Glenn Hoddle. Aan Paul Gascoigne. Aan Gareth Bale. De betonstructuren van het nieuwe White Hart Lane domineren samen met de bouwkranen aan de Noordkant al de skyline. Binnen zes maanden moet ook het gedeelte waar het oude stadion nu nog huist voltooid zijn. Tottenham wacht dan een nieuwe indrukwekkende arena met 61.000 zitjes. Een modern stadion met alle faciliteiten om de corporate bezoekers en toeristen op hun wenken te bedienen en ook NFL-wedstrijden te organiseren. Met onder meer een restaurant van Michelinniveau, een eigen brouwerij, een business club langs een transparante spelerstunnel. Het moderne voetbal, waar de totaalbeleving en business centraal staat. Minder de oude sfeer van de werkman. Daarvoor zijn de tickets te duur. "Ons nieuw stadion zal geleidelijk aan het oude omarmen en opslorpen", zei voorzitter Daniel Levy. "Deze club is zijn thuis ontgroeid, maar we bouwen een nieuwe basis op de dorpel. Wij verhuizen niet. Vaarwel White Hart Lane. Bedankt voor de herinneringen, maar het is nu tijd om vooruit te kijken. De toekomst lacht ons toe."