Origi pikt zijn doelpuntje mee in klinkende 0-4 zege van Liverpool tegen West Ham

MH

14/05/17 - 18u44

© photo news.

Een gezondheidswandeling werd het vandaag voor Liverpool, dat op bezoek bij West Ham een afgetekende 0-4 afleverde. Ook Divock Origi had een aandeel in de ruime zege. De Rode Duivel, die in de basis startte, nam in minuut 76 de vierde en laatste treffer voor zijn rekening.