Goal Benteke helpt Palace aan behoud, Hull City zakt

14/05/17

Crystal Palace blijft in de Premier League na een ruime 4-0 zege tegen Hull City. Rode Duivel Christian Benteke stond een volledige wedstrijd tussen de lijnen en scoorde de 2-0. Door de nederlaag degradeert Hull naar de Championship, de Engelse tweede afdeling.

De thuisploeg schoot het best uit de startblokken. Al na drie minuten deed Wilfried Zaha de fans op Selhurst Park een eerste keer juichen. Elf minuten voor rust verdubbelde Benteke de score, hij kopte een hoekschop van Puncheon tegen de touwen. Voor 'Big Ben' was het al zijn vijftiende treffer van het seizoen, zijn zevende met het hoofd.



Diep in de tweede helft zette ex-Anderlecht-middenvelder Luka Milivojevic vanop de stip de 3-0 op het bord. In de slotminuut dikte Patrick van Aanholt de score nog aan.



Dankzij de zege is Crystal Palace met 41 punten voorlopig dertiende in de stand, het is zo zeker van een verlengd verblijf in de Premier League. Hull is achttiende en zakt samen met de eerder al veroordeelde clubs Middlesbrough en Sunderland naar de Championship.